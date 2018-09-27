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رياضة

اتحاد الكاراتيه يعتمد تشكيل لجان البطولة العربية.. اليوم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
ريهام بكير
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى مساء اليوم الخميس اجتماعا بفندق إقامة المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة العربية رقم 12 للرجال والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة التى تقام بالصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى يومى 29 و30 سبتمبر الجارى.

قال حسام عجور نائب رئيس الاتحاد ومدير البطولة العربية أن مجلس الإدارة سوف يعتمد فى اجتماع اليوم تشكيل لجان البطولة العربية، والتى تضم لجنة الاستقبال برئاسة المستشار أحمد أبو عيشة ، ولجنة التنظيم برئاسة حسام موسى، ولجنة البروتوكول والتتويج برئاسة الدكتور علاء حلوش، واللجنة الطبية برئاسة الدكتورة سمية سليمان، ولجنة المسابقات برئاسة مصطفى الفاعوري، ولجنة الحكام برئاسة الدكتور عماد السرسى، واللجنة الإعلامية برئاسة الدكتور وليد صلاح الدين، ولجنة الإقامة والإعاشة برئاسة سيد شامة، ولجنة الملاعب برئاسة مجدى فاروق، والعلاقات العامة برئاسة دينا أباظة ، واللجنة الأمنية برئاسة ناصر عبد الموجود، واللجنة الفنية برئاسة مراد عاصم.

أضاف أنه سوف يعرض على مجلس الإدارة موقف المنتخبات المشاركة، واللمسات النهائية قبل انطلاق البطولة بـ48 ساعة وخاصة ما يتعلق بحفل الافتتاح الذى يتضمن العديد من الفقرات الجديدة، لافتا إلى أن المجلس سوف يناقش شروط المشاركة البطولة العربية للأندية للرجال والسيدات التى تستضيفها القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، واللائحة الخاصة بها.

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