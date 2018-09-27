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بسنت فهمي: مؤشرات إيجابية تؤكد انخفاض معدلات التضخم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي كان واضحا عما أحرزته مصر من تقدم اقتصادي وأنها تسير علي الطريق الصحيح في ظل خطة الاصلاح الاقتصادي، التي تتبناها الدولة علي مدار الثلاث سنوات الماضية.

وأوضحت بسنت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامجه"الحياة في مصر" المذاع علي فضائية الحياة، أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية للغاية، تؤكد انخفاض معدلات التضخم، البطالة وعجز الموازنة.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن كريستين لاجارد تحدثت عن مؤشرات الاقتصاد الكلي المشجعة لاستقطاب المستثمرين في مختلف المجالات من التعدين والزراعة والصناعة.

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