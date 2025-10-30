قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس .. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد المدارس اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 ، تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية لـ المتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة لجميع المدارس .

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية المصرية التي تجسد رؤية الجمهورية الجديدة في الاهتمام بالإنسان المصري وبناء وعيه على أسس من المعرفة والانتماء والفخر بتاريخ الوطن.

وكلّف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ فقرة الإذاعة المدرسية لشرح عظمة هذا الصرح الحضاري بجميع المدارس، بما يعزز الدور التربوي والتوعوي للمؤسسة التعليمية.

جدير بالذكر أنه ، تفصلنا ساعات على موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، المقرر موعده يوم 1 نوفمبر القادم، ليتحقق حلم كل مصري وسائح لرؤية عظمة التاريخ القديم وكنوزه مجمعة في صرح عملاق.


وقد تقرر أن يتم افتتاح افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 في احتفالية عالمية ضخمة تمتد على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من قادة الدول وكبار الشخصيات الدولية، إلى جانب نخبة من رموز الثقافة والفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم.
 

موعد فتح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور

وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه رسميًا أمام الزوار والجمهور يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، عقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمي والفعاليات الثقافية والفنية التي ستصاحب هذا الحدث التاريخي، والتي تتضمن عروضًا بصرية وموسيقية ضخمة تروي تاريخ مصر القديمة وتُبرز دور الحضارة المصرية في تشكيل هوية العالم الثقافية.
 

المتحف المصري الكبير

إغلاق مؤقت لاستكمال التجهيزات النهائية

وأكدت الوزارة أنه تم إغلاق المتحف مؤقتًا أمام الجمهور اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل، وذلك للانتهاء من كافة أعمال التجهيز الأخيرة التي تشمل الترتيبات الأمنية، والتنسيق اللوجيستي، وتركيب أنظمة العرض الحديثة، إلى جانب تجهيز القاعات التفاعلية والمناطق التجارية والمطاعم الجديدة التي أُضيفت في التصميم النهائي للمتحف.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

كشفت وزارة السياحة والآثار عن أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير، والتي تم تحديدها بما يتناسب مع الفئات المختلفة من الزوار سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

المصريون (بالغون): 350 جنيهًا

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيهًا

العرب والأجانب (بالغون): 1700 جنيه

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 425 جنيهًا

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

أما بالنسبة لأسعار تذاكر الدخول العامة، فقد جاءت على النحو التالي:

المصريون (بالغون): 200 جنيه

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه

العرب والأجانب (بالغون): 1200 جنيه (أي ما يعادل 25 دولارًا)

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (بالغون): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (طلاب/أطفال): 300 جنيه

يوم الافتتاح إجازة رسمية في مصر

وفي إطار أهمية هذا الحدث، أعلن المستشار محمد الحمصاني أن يوم السبت 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى موظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك احتفالًا بهذا الحدث العالمي الذي يمثل فخرًا لكل مصري.

المدارس المتحف المصري الكبير المتحف المصري التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

طلاب الفنون الجميلة يرسمون الأمل ويزرعون البهجة في قلوب أطفال السرطان

طلاب الفنون الجميلة يرسمون الأمل ويزرعون البهجة في قلوب أطفال السرطان

شركة مياه الأقصر تنفذ ورشة عمل حول الإدارة والنوع الاجتماعي

شركة مياه الأقصر تنفذ ورشة عمل حول الإدارة والنوع الاجتماعي

محافظة دمياط

تعرف على مشروع التحول الرقمي بالإدارات المختلفة بمديريات الخدمات في دمياط

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد