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فن

شاهد.. المطرب أحمد زعيم يطرح كليب أغنية البرود من ألبوم أهو أهو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
شيري نبيل
طرح المطرب الشاب أحمد زعيم، الفيديو كليب أغنية "البرود"، استكمالا لحالة النجاح الفنى التى يعيشها بعد نجاح ألبومه الجديد "أهو أهو".

أغنية "البرود" تم تصويرها فى بيروت، مع المخرج كريم نجيب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان خالد عز، توزيع توما، وطرحت عبر قناة نجوم إف إم، حيث سبق أن صور "زعيم"، أغنية "أهو أهو" وحققت نجاحا كبيرا مع نفس فريق العمل.

ويذكر أن ألبوم "أهو أهو" ضم 10 أغنيات، هى: "فيلم عربى، طرف واحد، بحب أسهر، البرود، مرة فى مرة، الله يسامحك يابا، بص فى المرايا، مقضيها تقل وعجبك".

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