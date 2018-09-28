محسن النادي يقدم نصائح تطبق بالمنزل لعلاج تقرحات الفم في ساعات

يقول المعالج بالطب البديل محسن النادي علي صفحته بالفيسبوك إن سبب الإصابة بالتقرح في الفم إلى إصابة النسيج الداخلي للفم كعضه بالخطأ، أو عض اللسان، أو الشفاه، أو خدش الأنسجة عند تنظيف الأسنان أو استخدام شيء قاسٍ، أو بسبب نقص الحديد في الجسم، أو فيتامين ب ١٢، وكثرة تناول أطعمة ساخنة أو حارة جدًا أو ضعف في جهاز المناعة .



من طرق علاج تقرحات الفم ما يلي:-

· المضمضة بالماء والملح، كما يمكن المضمضة بعمل شاي عشب المرّ الحجازي وذلك بوضع ملعقتين من عشب المرّ في كوب من الماء المغلي وتركه حتى يبرد والمضمضة به عند الاستيقاظ من النوم وقبل النوم في المساء.

· استخدام التين وذلك بتقطيع التين ووضعه في ماء مغلي لمدة نصف ساعة ثم المضمضة بهذه الماء، أو استخدام السماق بنقع ثمار السماق في ماء مغلي لمدّة ساعتين، ثمّ المضمضة بها، وتكرار المضمضة أكثر من مرّة في اليوم، أو استخدام مضمضة البابونج المجفّف.



· استخدام الزعتر بمضغه أو غليه أو استخدام أوراق القراص بغليها في ماء والمضمضة بها وشرب عصير القراص.



· عشبة المرمية، بوضع ملعقتين من المرمية في كوب ماء مغلي وتغطيته لمدّة ربع ساعة ووضع معه ملعقة من الملح وتحريكهم معًا والمضمضة به.



· البصل النيء: يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت الذي يخفف من هذه التقرحات، من خلال إضافته للأطعمة.



· عصير البرتقال: يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات وتحديدًا فيتامني سي، ونقصه يحدث التقرحات؛ لذلك يجب الحفاظ على وجوده في الطعام، إضافةً إلى أنّه يدعم الجهاز المناعي وحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.



· أوراق الريحان: وتحديدًا الطازجة بحيث يتم غسلها بدايةً وتناولها رطبة، حيث تحتوي على مواد تسرع في التئام الحروج؛ لذلك ينصح بتناولها مرتين كل يوم.



· حليب جوز الهند: يساعد على تهدئة آلام الفم، بحيث يتم وضعة كمية منه في الفم والغرغرة بها، وتكرار ذلك ثلاث إلى أربع مرات يوميًا.

· بيكربونات الصوديوم: أو كما يسمّيه البعض بصودا الخبز، وهنا يمكن الاستفادة منه بعد خلطه مع المياه وشطف الفم ، بحيث يساعد على التقليل من الآلام الناتجة.



· العسل وجوز الهند والحليب: بخلط هذه المكونات معًا ووضع الخليط في الفم وتدليك اللثة به، حيث يحتوي على مواد ذات خصائص مطهرة ومهدئة للفم، كما تساعد على التئام التقرحات بشكل سريع.



· عصير التوت: يعطي الفم انتعاشًا كبيرًا، بحيث يسرع من التئام هذه التقرحات بسرعة.



· بذور الكزبرة: يشبه البقدونس إلى حدٍ كبير، بحيث يمتلك نفس الخصائص العلاجية، من خلال طحنها وإضافتها للماء وتسخينه، والغرغرة به يوميًا لثلاث أو أربع مرات.