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ديني

احذر.. 3 ساعات نهى رسول الله عن دفن الموتى أو الصلاة فيها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:40 ص
ميت
ميت
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك ثلاث ساعات في اليوم نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن دفن الموتى أو الصلاة خلالها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في سنن أبي داود (5/ 102)، حديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: «ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ ».

وأضاف أن صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد أو سنة الوضوء لا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، فيما يُكره دفن الموتى في هذه الأوقات.

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