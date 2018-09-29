نائب سوهاج: الوجه القبلي أصبح ضمن اهتمامات الحكومة

قال النائب نور الدين عبد الرازق عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن توجه الدولة نحو الإهتمام بالصعيد خطوة جيدة لنحقيق التنمية، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء لعدد من المحافظات دليل على أن الوجه القبلى موقع اهتمام الحكومة.



وتابع عبدالرازق فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى لسوهاج، طالب نواب المحافظة بضرورة تنفيذ إنجازات على أرض الواقع، فضلا عن العمل على ملفات الصحة والتعليم والصرف الصحي، والانتهاء منها بأقصى سرعة.



وكما طالب النائب الشباب بالبحث عن فرص العمل، المتاحة فى كافة القطاعات سواء أكانت حكومية أو خاصة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الطلبات المقدمة إلى الحكومة بشأن التنمية وإقامة المشروعات الكبري، وتم التأكيد على ضرورة الإنتهاء منها فى مدته الزمنية.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زار محافظة قنا، التى وصلها مساء أمس الأول، على متن القطار الإسبانى رقم 982، قادمًا من محافظة سوهاج، ضمن سلسلة زيارات ميدانية بصعيد مصر، بدأت الأحد الماضى، بمحافظة أسيوط، بهدف متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والتعرف عن قرب على المشكلات التى تعُوق استكمال تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليلها، لتحقيق التنمية المستدامة التى تلبى متطلبات أبناء مصر فى الوجه القبلى.