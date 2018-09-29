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ديني

الحبيب علي الجفري يوضح معنى حديث ليس من أمتي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
‏نشر الداعية الحبيب على الجفري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك حديث شريفا يقول" قال صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ليس من أُمّتي من خرجَ علي أُمّتي يضرب بَرَّها وفاجرَها، ولا يتحاشا مِن مؤمنها، ولا يُوفي لِذي عهدها؛ فليس مِنّي ولستُ منه..أخرجه مسلم.

وأوضج الجفري عبر "الفيسبوك": ولا يُوفي لِذي عهدها معناها أي يعتدي على المُعاهَد، وذو العهد هو غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين عهد أمان فيشمل المواطنين من غير المسلمين الذين يشملهم عقد المواطنة، والمقيمين من غير المسلمين الذين شملهم عقد تأشيرة الإقامة، والسيّاح الذين يشملهم عقد تأشيرة الدخول، والسفراء الذين يشملهم عقد التمثيل الدبلوماسي، ومواطني الدول التي بينها وبين دول المسلمين عقد مثل اتفاقية هيئة الأمم المتحدة.

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