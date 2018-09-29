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مرأة

فرح شعبان: سعيدة بتجربتي في تقديم حفل miss elegant.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قالت فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، إن مسابقة miss elegant، تعد أولى الفعاليات في المسابقة الخاصة باختيار ملكة جمال مصر "بنت مصر" Miss Egypt 2018، والتي تهدف إلى اختيار أكثر فتاة ستلتزم بشروط المسابقة، والتي تعتمد على اختيار موديلات وأزياء لفساتين مقتبسة من فترة الخمسينيات أو الستينيات أو السبعينيات، على أن تقوم لجنة التحكيم بالاختيار بين أفضل خمس فتيات يستطعن أن يوفقن في اختيار الفستان المناسب لهن، والمتزامنة مع هذه الحقبة بشكل كبير.

وأضافت "شعبان"، في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن هذه المسابقة لا تعتمد على روح التعاون بين المتسابقات وبعضهن البعض، إذ إن كل فتاة ستعتمد على طريقة دراستها للحقبة المحددة لها، والتي تتناسب معها، إلا أنه في الطبيعي توجد لديهن روح تعاونية وتنافسية شريفة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن المسابقة لم تنحرف عن مستواها فهي تسير على نفس المنوال منذ أن بدأت، ولكن فكرة مسابقة miss elegant استحدثت خلال فعاليات المسابقة، والتي طرحت العام السابق.

وعبرت عن مدى سعادتها باختيارها في فعاليات هذه المسابقة كي تقوم بتقديمها، وهي إضافة كبيرة لها، وهو أمر لم تقم به مسبقا، إلا أنها متحمسة للغاية لخوضها، وتستعد له منذ مدة لا بأس بها.

وتابعت: "لا يجب أن يكون الجمال أمرا أساسيا في اختيار ملكة جمال مصر، ولكن هناك أسسا أخرى يتم عليها اختيار من ستحصل على اللقب، ومنها "الثقافة، واللباقة، ملمة بالكثير من المعلومات العامة"، بالإضافة إلى درجة تعليمها".

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