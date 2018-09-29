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فن

في ذكرى ميلاده... 5 معلومات عن رأفت الميهي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج والسيناريست رأفت الميهي، والذي يعد واحدًا من أبرز صناع السينما فى مصر، ولعل أبرز أعماله على من نطلق الرصاص، ميت فل، ست الستات , علشان ربنا يحبك، الافوكاتو، غرباء .

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية .

2- عمل كمدرس لفترة خارج القاهرة، ثم عاد مرة أخرى ليدخل عالم الإنتاج والتأليف والإخراج.

3-يعتبر الفنانة الراحلة معالى زايد من أفضل الفنانات على الساحة وتعاونًا معًا فى عدد من الأعمال.

4- أفتتح أكاديمية لتدريس كافة أنواع الفنون.

5- خسر الكثير من الأموال بسبب فيلمه الأخير "علشان ربنا يحبك".

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