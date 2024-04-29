بيجيبها من مطروح ويبيعها فى الصعيد.. القبض على تاجر سلاح بأكتوبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة) تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وأنه يقوم بنقل كمية من الأسلحة النارية والذخائر داخل سيارة ملاكى من محافظة مطروح متجهاً إلى محافظات الوجه القبلى تمهيداً لترويجها على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى "ملكه" بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة ، وضبط بحوزته (2 بندقية آلية – عدد 24 بندقية خرطوش – عدد 2085 طلقة نارية – 15 خزينة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,5 مليون تقريباً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .