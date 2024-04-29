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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة ويضبط الجناة | صور

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات .

 
فقد تم ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجات النارية ، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين و
2 دراجة نارية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل – له معلومات جنائية).

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه سيىء النية (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وكذا ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص.. وبحوزتهما (مبلغ مالى -  مفك حديدى) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح  المصطنع" وتصرفهما فى السيارة بالبيع (لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة "له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه وبإرشاده تبين قيامه بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيداً لبيعها.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة (شاشة تليفزيون – جهاز كمبيوتر) من داخل مسكن أحد الأشخاص "بأسلوب التسلق" بدائرة قسم شرطة روض الفرج .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه (واقعتين سرقة) بذات الأسلوب  وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (تاجر خردة – مقيم بمحافظة سوهاج) تم ضبطه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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