عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع الشرطة الإيطالية لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية.. صور

صدى البلد

نظمت أكاديمية الشرطة بـ"مركز بحوث الشرطة" ورشة عمل افتتاحية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر بموجبها تنفيذ ستة دورات تدريبية خلال عامى 2024- 2025م ، لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمنى الذى تم توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية .

ورحب اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال ورشة العمل بكلٍ من  جامباكورتا ستيفانو "نائب قائد الشرطة الإيطالية" و قادة الأجهزة الأمنية الأفريقية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة فضلاً عن ممثلى المنظمات الدولية الذين شاركوا بالفعالية كمنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلين عن الإتحاد الأوروبى والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" ووكالة الإتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأكد أنه يولى كامل الإهتمام بأطر التعاون الأمنى المتميزة بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية لاسيما بعد نجاح فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى الذى عقد خلال السنوات الماضية والذى تم بموجبه تدريب 305 كادر أمنى مثلوا 20 دولة أفريقية بهدف تعزيز قدراتهم فى مجال مكافحة الجرائم المنظمة والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية ، فضلاً عن توحيد آليات عمل الأجهزة الأمنية الأفريقية والأوروبية ودعم محاور التواصل فيما بينهم لمكافحة تلك الظواهر الإجرامية وفقاً للتوجهات المشتركة.

 يتناول برنامج الدورات التدريبية المشار إليها عدة محاور وهى (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والأقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانىء الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة) .

 يأتى ذلك فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الأفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم ، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة فى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية وتطوير برامج تدريب كوادرها بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود .


 

IMG_1980
IMG_1980
IMG_1981
IMG_1981
IMG_1982
IMG_1982
اكاديمية الشرطة الأجهزة الامنية البرنامج التدريبي الهجرة غير النظامية الجريمة المنظمة الشرطة الإيطالية الشرطة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

ترشيحاتنا

مراسم استقبال رسمية لرئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية

رئيس الشيوخ: ذكرى تحرير سيناء الحبيبة صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية

شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية

محذرًا من اجتياح رفح.. الأردن: حسابات بعض السياسيين بإسرائيل تهدد أمن المنطقة

أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس

مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ