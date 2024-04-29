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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ توليه الرئاسة.. أمير الكويت يزور مصر غدا الثلاثاء

أمير الكويت والسيسي
أمير الكويت والسيسي

يتوجه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له يوم غد الثلاثاء إلى مصر، وذلك في زيارة دولة؛ وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام الكويتية المختلفة.

‏وسلطت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على الزيارة مشيرة إلى أن دولة الكويت ومصر ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة‏ وتاريخ حافل ممتد عبر عقود وتحظى برعاية وحرص من القيادة على تعزيز والتنسيق المشترك حيال القضايا العربية والإقليميه والدولية.

‏وتأتي زيارة الأمير الشيخ مشعل الأحمد غدا الثلاثاء إلى مصر تتويجا  لهذه العلاقات وترسيخا لأواصرها وتأكيدا على السعي إلى تطويرها في كافة المجالات.

‏وتعد زيارة أمير البلاد إلى مصر الأولى منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي ولكن زارها في 21 أكتوبر 2023  عندما كان وليا ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام كما زارها في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

‏وفي 17 ديسمبر 2023، زار السيسي الكويت حيث قدم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والتقى أمير البلاد الشيخ مشعل معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في إكمال مسيرة التقدم بالبلاد.

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