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شكري يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:27 ص
الوزير سامح شكري
الوزير سامح شكري
محمد وديع
التقى وزير الخارجية سامح شكري الجمعة "سيمون كوفني" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناولت مباحثات الوزيرين سبل تدعيم العلاقات المصرية الأيرلندية وترقيتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أشار في بداية اللقاء إلى زيارة الوزير الأيرلندى للقاهرة في يناير 2018، مؤكدا على أهمية تركيز الجهود على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية. كما أعرب شكري عن تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددًا على أهمية تشجيع الوفود التجارية ورجال الأعمال والصناعة الايرلنديين على زيارة مصر لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات الكبرى.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الموقف المصري تجاه أهم القضايا الإقليمية، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة. وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا أشار وزير الخارجية إلى أهمية إحياء العملية السياسية بما يصون وحدة الأراضي السورية، ويحفظ كيان الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن مصر لن تقبل بأن يتم تحديد مسار سوريا بدون مشاركة عربية.

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