محافظ كفر الشيخ يحيل 12 طبيبًا وموظفًا بوحدة صحية للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، 12 طبيبًا وموظفًا بالوحدة الصحية بقرية المرابعين للتحقيق، من بينهم 5 موظفين لتغيبهم عن العمل، و6 موظفين لانصرافهم عن العمل بدون إذن قانوني، ومسؤول الحضور والانصراف بالوحدة لتقصيره في مهام عمله.





وكشف تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن وجود 8 أطباء أسنان و6 أطباء صيادلة زيادة عن حاجة العمل بالوحدة الصحية بالمرابعين.



