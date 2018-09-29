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محافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل 12 طبيبًا وموظفًا بوحدة صحية للتحقيق

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:09 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، 12 طبيبًا وموظفًا بالوحدة الصحية بقرية المرابعين للتحقيق، من بينهم 5 موظفين لتغيبهم عن العمل، و6 موظفين لانصرافهم عن العمل بدون إذن قانوني، ومسؤول الحضور والانصراف بالوحدة لتقصيره في مهام عمله.

وكشف تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن وجود 8 أطباء أسنان و6 أطباء صيادلة زيادة عن حاجة العمل بالوحدة الصحية بالمرابعين.

وكلف محافظ كفرالشيخ الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم نحو إعادة توزيع أطباء الأسنان والصيادلة بالوحدة الصحية بقرية المرابعين، وذلك وفقًا لاحتياجات الوحدة وسد العجز بالوحدات الصحية الأخرى، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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