مختار يكشف حقيقة تفاوض الإنتاج الحربي لضم عصام الحضرى

كشف مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربي حقيقة دخول الفريق العسكرى فى مفاوضات مع عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلي.



وتغلب فريق الإنتاج على نظيره فريق النجوم بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد فى إطار الجولة التاسعة بالدوري الممتاز أحرزه محمد رجب فى الدقيقة السابعة.



قال مختار فى تصريحات تليفزيونية: الحديث عن التفاوض مع الحارس الدولى عار تمام من الصحة وهو حارس كبير ويشرفنا تواجده ضمن صفوف الفريق إلى أن الإنتاج الحربي لديه حارس جيد هو عامر عامر الذى يقدم مستوى فني جيد ويعتبر من أفضل الحراس فى الدورى المحلى.