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اقتصاد

سحر نصر: الصعيد الأعلى تأسيسا للشركات خلال العام المالي الماضي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي وعلياء فوزي
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن نصيب محافظات الوجه القبلي من الاستثمارات المحلية خلال العام المالي 2017/2018 الماضي، والشركات الجديدة المؤسسة بواقع 1775 شركة برأسمال قدره 10.6 مليار جنيه، من إجمالي 1024 شركة باستثمارات بلغت 23.4 مليار جنيه.

وذكرت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المساهمات العربية في تلك المناطق بلغت 3.8 مليون جنيه مقابل 10 مليارات جنيه من استثمارات المصريين بتلك الشركات، موضحة أن تلك النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن محافظات الوجه البحري شهدت تأسيس 2681 شركة جديدة برأسمال2.41 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، منها 1.9 مليار جنيه استثمارات المصريين بتلك الشركات و461 مليون جنيه للاستثمارات العربية، بينما بلغت استثمارات الأجانب بتلك الكيانات الجديدة رأسمالها 39.5 مليون جنيه.

وأشارت إلى ان نصيب المحافظات الحدودية من تلك الشركات بلغ 63 شركة جديدة برأسمال 68 مليون جنيه، معتبرة أنها من أقل المناطق جذبا للاستثمار.

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