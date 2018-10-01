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رياضة

شاهد .. هاني حتحوت ينعي صفوف عبدالحليم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
الراحل صفوت عبدالحليم
الراحل صفوت عبدالحليم
حسن العمدة
نعى الإعلامي هاني حتحوت، صفوف عبدالحليم نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق في احتراق منزله اليوم؛ نظرا لعدم قدرته على الحركة، خاصة أنه طريح الفراش منذ فترة طويلة بسبب المرض.

وقال حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع علي قناة صدى البلد: البقاء والدوام لله خالص العزاء في رحيل نجم الأهلى السابق صفوف عبدالحليم.

وتابع أن مصر فقدت شخصا من كبار لاعبي الكرة المصرية.

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