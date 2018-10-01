انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الراحل صفوت عبدالحليم ومعرفة سبب الحريق

انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة الجزئية، لمعاينة مكان مصرع لاعب الأهلى السابق صفوت عبد الحليم، فى حريق نشب داخل شقته أمس الأحد بدائرة القسم.



وأمرت النيابة بانتداب خبراء من المعمل الجنائى لأخذ عينات من موقع الحريق لتحليلها لمعرفة الأسباب، وأمرت بدفن الجثمان، عقب الانتهاء من تشريحه وكلفت هيئة الطب الشرعى لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.



وكان صفوت عبد الحليم نجم الأهلى السابق لقي مصرعه إثر نشوب حريق هائل التهم شقته بمصر الجديدة.



وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة فى عقار سكنى بجوار كلية البنات بمصر الجديدة.



ووجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة ٤ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب، قبل أن تمتد لباقى العقار، إلا أنهم فوجئوا أثناء عمليات الفحص بالعثور على جثة متفحمة، وتبين أنها لصفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق فى العقد السادس من عمره.



تم نقل الجثمان للمشرحة، وتبين من المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، وأن المجنى عليه يقيم بمفرده ويعاني من مرض، وبإخطار النيابة العامة كلفت المعمل الجنائي بسرعة الانتقال لكشف ملابسات وسبب الحريق، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



ويٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة الستينيات والسبعينيات، بدأت مسيرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس.