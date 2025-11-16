مستوطنون يقتحمون بلدات في الضفة الغربية ويحطمون مركبات الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الضفة الغربية شهدت خلال الساعات الأخيرة تصعيداً واضحاً في هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، كان أبرزها في بلدة سنجل وقرية المغير شمال شرقي رام الله.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الهجوم على بلدة سنجل وقع عند الثانية فجراً، حيث نفذت مجموعات من المستوطنين اعتداءات متتالية شملت تحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على منازل الفلسطينيين، والاعتداء على المركبات، وإحراق ثلاث سيارات، في محاولة لبث الرعب بين السكان، خصوصاً أن الهجمات تكررت مراراً خلال الأسابيع الماضية بحسب ما أكدته بلدية سنجل.

وأوضحت أن قرية المغير شهدت صباح اليوم سلسلة اعتداءات جديدة استهدفت المزارعين الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، مشيرة إلى أن المستوطنين أقدموا على تحطيم عدد من المحميات الزراعية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة احتقان متصاعدة يعيشها سكان القرى الشرقية لمحافظة رام الله، الذين يواجهون اعتداءات منظمة تزداد حدة مع غياب أي حماية دولية أو محاسبة للمعتدين.