قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبات على المسيئين عبر مواقع التواصل

أعلن الدكتور عصام الحموري الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تناول جرائم نشر المحتوى المسيء عبر الإنترنت بشكل أكثر تفصيلًا، واضعًا عقوبات مشددة على المخالفين.



وأوضح الحموري خلال مداخلته الهاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن نشر الأخبار أو الصور التي تسيء للآخرين عبر السوشيال ميديا يُعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن العقوبة قد ترتفع إلى 5 سنوات إذا كان المحتوى المنشور يمس الشرف أو الاعتبار.



وأشار إلى أن استخدام الحسابات أو الصفحات الوهمية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية يُعد ظرفًا مشددًا، وقد يواجه مرتكبها الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.



وأكد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على ضبط الفوضى الإلكترونية وحماية المواطنين من الابتزاز والتشهير.



