وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول الاتجاهات الحديثة لاستخدامات زيت النخيل في التصنيع الغذائي

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمته الدكتورة مها الدملاوي مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ، حول ورشة عمل دولية بعنوان "الاتجاهات الحديثة لاستخدامات زيت النخيل في التصنيع الغذائي"، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مجلس زيت النخيل الماليزي.



ويأتي ذلك في إطار جهود المدينة نحو تكثيف التعاون الدولي الفعال من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات البحث العلمي فيما يندرج تحت مظلة رؤية مصر 2030 في ملف الغذاء كأحد أهم الملفات الهامة.



وأكد الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة أن المعهد يهدف للوصول إلى تعاون مشترك مع الجانب الماليزي في صورة أبحاث ومشروعات في مجال الاستخدام الأمثل لزيت النخيل، حيث تعد دولة ماليزيا من أهم و أكبر الدول المنتجة والمصدرة لهذا النوع من الزيوت، مشيرا إلى أن الخواص الكيميائية والفيزيائية لزيت النخيل تميزه عن غيره من أنواع الزيوت بقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية فضلًا عن قيمته الغذائية التي تمكن من تعدد استخدامه في كثير من الصناعات الغذائية كصناعات الألبان والمخبوزات وغيرها.



من جانبه،قال الدكتور صبحي السحيمي رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية بالمعهد،إن القسم يعمل على تطوير التكنولوجيات الحديثة في مجالات تصنيع الأغذية ونقلها لتوطينها بمصر بما يتوائم مع البيئة المصرية وحاجة المواطن المصري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة للباحثين المصريين وتكنولوجيا تصنيع الأغذية في مختلف دول العالم؛ بهدف الوصول إلى أفضل ما يمكن أن يقدمه البحث العلمي في قضية الغذاء للمواطن المصري والتي تعد من أهم القضايا التي يعمل عليها قسم تكنولوجيا الأغذية بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.



حضر ورشة العمل لفيف من المتخصصين في مجال تصنيع وتكنولوجيا الأغذية من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم من المراكز البحثية والجامعات المصرية والدولية، والعديد من الشركات والمصانع العاملة في مجال التصنيع الغذائي فى مصر.