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رياضة

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:29 م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عمرو الحلوانى
موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف.. يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام وفاق سطيف مساء غد الثلاثاء فى إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى أمام وفاق سطيف فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر beIN SPORTS HD 2 بشكل حصرى.

وتعد مواجهة الأهلى القادمة أمام وفاق سطيف واحدة من أقوى المباريات فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان ونجاحهما فى تقديم مستويات فنية وبدنية رائعة خلال منافسات النسخة الحالية من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد تأهل إلى الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا على حساب حوريا أوناكرى الغينى، بينما صعد وفاق سطيف على حساب الوداد المغربى.

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