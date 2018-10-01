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فن

حنان مطاوع: انتهيت من تصوير نصف مشاهدي في يوم مصري

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها انتهت من تصوير نصف مشاهدها  ضمن أحداث فيلم "يوم مصرى"، الذى بدأت تصويره من فترة، ويشارك فى بطولته الفنان خالد النبوي.

وأضافت " مطاوع " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أنها لا تسطيع أن تفصح عن دورها فى الفيلم، حتى لا تكشف للمشاهدين الأحداث، وتجعل له مساحة من التشويق عن مشاهدة العمل الدرامي.

يذكر أن آخر أدوار الفنانة حنان مطاوع كان حكاية 604 ، الذى شاركها فى بطولتها كل من نادية رشاد وإيهاب فهمى وفاطمة ناصر وإخراج أكرم فريد .

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