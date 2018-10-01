لجنة مسابقة Miss Talent تعلن عن TOP 5.. صور

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة Miss Talent عن أسماء التوب فايف الفائزين خلال المسابقة، وهم إيمي طه ورنا ويليام وريم رأفت وشروق شريف ونانسي ميشيل، ضمن فعاليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.



وتستعرض كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، واللاتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة.



يذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.