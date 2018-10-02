محمد صلاح عن هزيمة الزمالك من النجوم: لاعبوه لم يحترموا المنافس.. فيديو

قال محمد صلاح، مدرب فريق النجوم السابق، وفاركو الحالي، إن سبب هزيمة الزمالك من فريق النجوم ببطولة الدوري بهدف نظيف؛ نتيجة عدم احترام لاعبي الأبيض للمنافس.



وصرح صلاح في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد "لم اتوقع فوز النجوم على الزمالك، لكن لما تدرس فرقة لازم تعرف ان صلاح أمين محظوظ على الزمالك وده موجود في كرة القدم".



وتابع: "الزمالك محترمش فريق النجوم بما يكفي، لعيبة الزمالك كانوا فاكرين انهم قادرين يتعادلوا في أي وقت، لكن الفريق معرفش يهاجم علشان يتعادل ويفوز".