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محافظات

240 مليون جنيه لتحويل محطتي صرف صحي بسوهاج للمعالجة الثلاثية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:03 م
محطة صرف صحى
محطة صرف صحى
خالد رياض
تقرر تنفيذ مشروع تحويل محطتى معالجة صرف صحى غرب سوهاج والكولا من المعالجة الثنائية الى المعالجة الثلاثية.

وقع بروتوكول التعاون المهندس محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الاسكان مفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عصام على عرفة رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات مفوضًا عن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع واللواء مهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مفوضًا عن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى ان المشروع يستمر لمدة ستة اشهر من تاريخ استلام موقع العمل وانه تبلغ تكلفة تحويل محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج التى تبلغ طاقتها التصميمية 50 الف متر مكعب يوم 114 مليون جنيه وتبلغ تكلفة تحويل محطة معالجة صرف صحى الكولا التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 الف متر مكعب يوم 126.5 مليون جنيه وان البروتوكول يشمل قيام مصنع المحركات باعداد التصميمات المتكاملة والرسوم التنفيذية والتشغيل التجريبى للمشروع لمدة ثلاثة اشهر لضمان مطابقة السيب النهائى للمعايير القياسية وتدريب العمالة على طرق التشغيل والصيانة اثناء فترة التشغيل التجريبى.

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