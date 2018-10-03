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ديني

إقبال كبير من أهالي الواحات على قافلة الأزهر الطبية في يومها الأول

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:01 م
صدى البلد
محمد شحتة
شهدت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية، في بداية عملها اليوم، الأربعاء، إقبالا شديدا من الأهالي للاستفادة من خدماتها المجانية، التي تنوعت بين كشوف طبية في مختلف التخصصات وصل عددها (1200) حالة، وإجراء ( 35 ) عملية جراحية، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتمكن أحد أطباء القافلة، فجر اليوم ، من إنقاذ حياة طفل في العاشرة من عمره، أصيب بحالة تشنج شديدة، وارتفاع كبير في درجة الحرارة وصل إلى 42 درجة، حيث قام بعمل الإسعافات الأولية اللازمة له وإعطائه الأدوية والمحاليل التي ساعدت على استقرار حالته الصحية.

وتضم القافلة 21 من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، فى تخصصات: المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والرمد، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، وجراحة الأطفال، والأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد.

وتعد هذه القافلة واحدة من ضمن العديد من القوافل الطبية والإغاثية التي أطلقها الأزهر الشريف هذا العام إلى المناطق النائية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وانطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذي يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوي والتعليمي.

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