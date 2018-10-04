فرج عامر: لن أتخلى عن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لن يتخلى عن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.





وأضاف "عامر"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم إنجاز قانون الرياضة المصرية أثناء توليه رئاسة اللجنة، وأن القانون تم الموافقة عليه من جميع أعضاء مجلس الشعب بالإجماع، إضافةً إلى إشادة رئيس اللجنة الأولمبية في خطاب رسمي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه قام بإنجاز قانون الهيئات الشبابية، مؤكدًا أنه بعدما تولى أشرف رشاد اللجنة الرياضية سيقوم بإضافة المزيد إلى الرياضة المصرية في ظل تولي الدكتور أشرف صبحي، وزارة الشباب والرياضة.