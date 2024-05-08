رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن لائحة رابطة الأندية لم تحسم المتأهلين إلى البطولات الإفريقية من نتائج الدور الأول، موضحًا أن ناديه حصل على نسخة من البيان الذي نشرته الرابطة بشأن الترتيب، كخطوة استباقية.

وأضاف الشريعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الرابطة أكدت أنه في حال التساوي في عدد النقاط بين فريقين، يتم تحديد المتأهل منهما بناءً على المواجهات المباشرة.

وأشار إلى أنه وفقًا للوائح لجنة المسابقات وتحديد ترتيب الفرق، يستحق إنبي المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل وليس المصري، خاصة وأن اللوائح لم تحسم أن نتائج المواجهات المقصود بها مباراة الدور الأول فقط.

واختتم تصريحاته، بأن اللوائح مليئة بالتفسيرات والثغرات التي تثير الجدل، مشددًا على ضرورة تدارك مثل هذه الأمور مستقبلًا، خاصة وأن الأزمات متكررة تؤكد وجود خطأ جسيم في إنشاء اللائحة.

