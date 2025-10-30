بسنت النبراوي تنضم إلى مسلسل "البخت" في موسم دراما رمضان 2026

انضمت الفنانة بسنت النبراوي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "البخت" المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2026 العمل يشهد توليفة مميزة من النجوم.

وتجسد بسنت في المسلسل شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، المنتظر أن يكون مفاجأة للجمهور.

مسلسل البخت من إخراج معتز حسام مدير تصوير تامر جوزيف تأليف حسام موسى ، بطولة عبير صبري ، بسنت النبراوي ، أحمد عبد العزيز ، فراس سعيد ، ندي بهجت ، تامر فرج ، أحمد وفيق و عدد كبير من النجوم



يذكر أن تألقت الفنانة بسنت النبراوي مؤخرا

في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية 'الوكيل' يشارك في بطولتها عدد من النجوم، مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي مليء بالتشويق حول الحد الفاصل بين العالم الواقعي والافتراضي، لتكشف من خلال مطاردة مثيرة بين 'يحيى' و'الوكيل' عن أسرار هذا العالم الغامض.