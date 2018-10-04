مظاهرات في الفاتيكان بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال

نظم العشرات من الشباب، تظاهرة في الفاتيكان احتجاجًا على الاستغلال الجنسي للأطفال في الكنائس.





وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن العشرات احتشدوا أمام كنيسة سانت بيتر؛ مستنكرين عدم تحرك بابا الفاتيكان، فرانسيس ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال .





وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاحتشادات ضمت العديد من المواطنين الذين جاءوا من إيطاليا وأماكن أخرى في أوروبا لاستنكار ما اعتبروه عدم تحرك الفاتيكان لمعاقبة الباباوات الذين ارتكبوا انتهاكات جنسية بحق أطفال.





وجاء هذا الاحتشاد بينما ينظم الفاتيكان جمعية من أجل محاولة جلب أجيال من الشباب للانضمام إلى الفريق الكنسي.