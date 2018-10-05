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حوادث

ضبط 84 متهما في قضايا مخدرات وسلاح بالجيزة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة
ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بالقطاع برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لضبط المسجلين جنائيًا والعناصر الخطرة خاصة محرزي ومتجرى المواد والعقاقير المخدرة والأسلحة النارية، خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 81 متهما في قضايا مخدرات، و6120 جرام حشيش، و100 جرام هيروين و1176 قرص مخدر، و1675 جرام استروكس، و3 متهمين في قضايا أسلحة نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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