تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم .. فيديو

عرضت فضائية "dmc" اليوم، تقريرًا مفصلًا بأسعار الذهب والعملات اليوم، على النحو التالي:



عيار 21: 695 جنيهًا للجرام

عيار 21: 608 جنيهات

عيار 18: 521 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4866 جنيهًا



أما أسعار العملات عرضها التقرير كالآتي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.95، شراء 17.85

اليورو: بيع 21.07، شراء 20.95

الجنيه الإسترليني: بيع 23.63، شراء 23.50

فرنك سويسري: بيع 15.88، شراء 18.42

