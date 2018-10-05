تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم .. فيديو

عرضت فضائية "dmc" اليوم، تقريرًا مفصلًا بأسعار الذهب والعملات اليوم، على النحو التالي:
عيار 21: 695 جنيهًا للجرام
عيار 21: 608 جنيهات
عيار 18: 521 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4866 جنيهًا
أما أسعار العملات عرضها التقرير كالآتي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.95، شراء 17.85
اليورو: بيع 21.07، شراء 20.95
الجنيه الإسترليني: بيع 23.63، شراء 23.50
فرنك سويسري: بيع 15.88، شراء 18.42
عيار 21: 695 جنيهًا للجرام
عيار 21: 608 جنيهات
عيار 18: 521 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4866 جنيهًا
أما أسعار العملات عرضها التقرير كالآتي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.95، شراء 17.85
اليورو: بيع 21.07، شراء 20.95
الجنيه الإسترليني: بيع 23.63، شراء 23.50
فرنك سويسري: بيع 15.88، شراء 18.42