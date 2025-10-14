تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الـ19 وتخصيص أراضٍ سكنية لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقتي جمعية القادسية والكيلو 48 "سابقًا" حتى تاريخ 18 سبتمبر 2025 بمدينة العبور الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أن هذه القرعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

ونوه الوزير عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت منصة إلكترونية متخصصة على الرابط https://nuca-services.gov.eg/#/home

لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها بشكل مباشر، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى التوجه مقار أجهزة المدن، موضحاً أن مشروعات المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق تسير بالتوازي لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري.

وتضمنت القرعة تخصيص قطع أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين ( 209م2 و500م2 ) للقطعة، بما يعكس التزام هيئة المجتمعات العمرانية بمبدأ العدالة والشفافية في التوزيع، وتلبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم في مجتمع حضري متكامل الخدمات.

وشهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات، وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء القرعة الـ19 بالعبور الجديدة بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من ممثلى الهيئة والجهات المعنية ورئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.