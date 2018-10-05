الروسي ميدفيديف يطيح بالكندي راونيتش من بطولة طوكيو للتنس

حقق الروسي دانييل ميدفيديف، مفاجأة مدوية، بإقصاء الكندي ميلوش راونيتش، من بطولة طوكيو المفتوحة للتنس، بالتغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-3، في دور الثمانية.
ويواجه ميدفيديف، في نصف النهائي، نظيره الكندي دينيس شابوفالوف، الذي أطاح بالألماني يان لينارد شتروف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و7-6 و6-4.
وتقابل شابوفالوف، مرتين مع ميدفيديف، وحسم اللاعب الكندي، المواجهتين لصالحه، لكن اللاعب الروسي يقدم مؤخرًا، أفضل مستوياته، وتوج هذا الموسم، بلقبي سيدني وونستون سالم.
ويواجه ميدفيديف، في نصف النهائي، نظيره الكندي دينيس شابوفالوف، الذي أطاح بالألماني يان لينارد شتروف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و7-6 و6-4.
وتقابل شابوفالوف، مرتين مع ميدفيديف، وحسم اللاعب الكندي، المواجهتين لصالحه، لكن اللاعب الروسي يقدم مؤخرًا، أفضل مستوياته، وتوج هذا الموسم، بلقبي سيدني وونستون سالم.