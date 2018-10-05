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رياضة

الروسي ميدفيديف يطيح بالكندي راونيتش من بطولة طوكيو للتنس

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
حقق الروسي دانييل ميدفيديف، مفاجأة مدوية، بإقصاء الكندي ميلوش راونيتش، من بطولة طوكيو المفتوحة للتنس، بالتغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-3، في دور الثمانية.

ويواجه ميدفيديف، في نصف النهائي، نظيره الكندي دينيس شابوفالوف، الذي أطاح بالألماني يان لينارد شتروف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و7-6 و6-4.

وتقابل شابوفالوف، مرتين مع ميدفيديف، وحسم اللاعب الكندي، المواجهتين لصالحه، لكن اللاعب الروسي يقدم مؤخرًا، أفضل مستوياته، وتوج هذا الموسم، بلقبي سيدني وونستون سالم.

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