الصحة: 22 مصابا تماثلوا للشفاء.. ولا وفيات في حريق الوادي الجديد.. فيديو









وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإرسال فريق طبي للانتشار السريع به مجموعة من الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات المصابة في موقع الحريق، جاء ذلك بعد نشوب حريق صباح اليوم بمزرعة النخيل قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد.وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحريق أسفر عن إصابة ٢٢ حالة مؤكدًا عدم وجود وفيات، لافتًا إلى أن الوزيرة تتابع الحادث تليفونيًا لحظة بلحظة مع الدكتورة سيدة مشرف وكيلة الوزارة بالوادي الجديد والموجودة بمكان الحريق، لافتًا إلى أن جميع الإصابات نتيجة اختناقات بسيطة.وأضاف المتحدث الرسمي أن بعض الحالات أسعفوا وتركوا في مكان الحادث والبعض الآخر تم إسعافهم بوحدة الصحة بالراشدة ووحدة صحة العوينات، والباقي تم تحويلهم إلى مستشفى الداخلة لتلقي العلاج اللازم، لافتًا إلى أنهم جميعهم تماثلوا للشفاء وخرجوا خروج تحسن.وكشف المتحدث الرسمي أن فريق الانتشار السريع توجه الآن إلى مكان الحريق برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف وعضوية ١٠ أطباء و٦ تمريض وإداري، لافتًا إلى وجود ٢٠ سيارة إسعاف.