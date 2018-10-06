ميلانيا ترامب تصل إلى القاهرة

وصلت السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل،في زيارة تستغرق عدة ساعات ضمن جولة أفريقية تقوم بها وتشمل عدة دول من بينها مصر.



واستقبلت السيدة الأولى في مصر انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وسط تشديدات أمنية بمحيط مطار القاهرة.



وكانت سلطات المطار أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا، لوصول، السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفتحت استراحة رئاسة للاستقبال، كما تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.



جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.



وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.