فيضانات عارمة في نيروبي تهدد بانهيار سد في كينيا

في كينيا، يعيش سكان العاصمة نيروبي حالة من القلق والترقب، بسبب احتمالا انهيا سد يقع جنوب غرب المدينة.

وفي بيان صدر هذا الأسبوع، حذرت هيئة الموارد المائية من أن البنية التحتية للسد وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة في الأسابيع الأخيرة.

وحثت الهيئة سكان ستة أحياء في المدينة على إخلاء منازلهم، من بينها حي كيبرا .

وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية، أن منطقة متوني الفرعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع في كيبرا هي المتأثرة بقرار الإخلاء. فقد بنيت المنازل المصنوعة من الصفيح المموج على ضفاف نهر نيروبي، في عاصمة كينيا ويخشى سكان المنطقة من الفيضانات مجددا.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام ٢٠٢٤، تسبب انهيار سد في جاتشي، إحدى ضواحي نيروبي، في وفاة نحو 30 شخصا في حي ماثاري العشوائي، الواقع أسفل مجرى النهر. ومنذ بداية موسم الأمطار، حصدت الفيضانات أرواح ٨١ شخصا في أنحاء البلاد.