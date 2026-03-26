قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف عودة عدد من اللاعبين الراحلين عن الأهلي .. من هم؟
«أكسيوس»: البنتاجون يستعد لتوجيه الضربة القاضية في الحرب مع إيران
جنرال إيراني: الحرب البرية ستكون خطيرة على العدو وستكلفه الكثير
التعليم العالي: إدراج 21 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2026
وفاة والدة وزير الزراعة.. موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء بالشيخ زايد
فيضانات عارمة في نيروبي تهدد بانهيار سد في كينيا
القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر والسعودية
هل يجب تبييت النية فى صيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
الذهب يتراجع عالمياً اليوم الخميس .. وترقب لتغير الأسعار خلال ساعات
الفروق الكبيرة في الرواتب.. عصام الحضري يكشف سر مشاكل النادي الأهلي
وزير التعليم يعتمد ضوابط توزيع متحصلات مصروفات المدارس الرسمية للغات
إجازات وراحات إضافية.. امتيازات جديدة يقرها قانون العمل للمرأة بخلاف الحضانة للأطفال
english EN
ديني

هل يجب تبييت النية فى صيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
شيماء جمال

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجب تبييت النية فى صيام الست من شوال؟ سؤال أجابت عنه 

وقالت الإفتاء فى اجابتها عن السؤال إن نية صيام الستة الأيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.

هل يجب التتابع فى صيام الست من شوال؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: حكم التتابع في صيام الست من شوال؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يشترط التتابع فى صيام الست من شوال، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.

فضل صيام الست من شوال

ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في "صحيحه" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.

