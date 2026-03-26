وزير الخارجية الصيني : القتال في الشرق الأوسط آخذ في الانتشار والتوسع
وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لدعم لبنان وتسليم شحنة مساعدات إغاثية
حذف اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاستهداف الخاصة بدولة الاحتلال
عارضته أمريكا وإسرائيل.. قرار أممي يعتبر الاتجار بالأفارقة أفظع جريمة ضد الإنسانية
صواريخ إيران ومسيرات حزب الله تضرب حيفا والجليل
جامعة القاهرة تعزز ريادتها العالمية.. 33 تخصصا في تصنيف QS و6 ضمن أفضل 100 عالميا
عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس
اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم
إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك
الست من شوال .. الإفتاء توضح هل يجوز إعلان نية الصيام بعد العصر وقبل المغرب ؟

عبد الرحمن محمد

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تساؤلات عديدة حول مدى صحة نية صيام الست من شوال في وقت متأخر من النهار، وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بفتوى شرعية مفصلة، أكدت خلالها أن نية الصيام تعد ركناً أو شرطاً أساسياً في جميع أنواع الصيام، سواء كان فرضاً أو نفلاً، استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
وفي توضيحها لمدى صحة نية صيام الست من شوال آخر النهار، أفادت الدار بأن الفقهاء اتفقوا على ضرورة النية، إلا أنهم اختلفوا في توقيت إمكانية انعقادها في صوم النفل.

 وأكدت الفتوى أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الشافعية في قول والحنابلة في رواية اختارها الشيخ ابن تيمية، فضلاً عن جماعة من السلف كالثوري والنخعي، والذين أقروا بصحة نية صيام الست من شوال بعد الزوال ولو كانت في آخر النهار.


وبناءً على هذه الرؤية الفقهية، أوضحت دار الإفتاء أن النهار كله يعد محلاً للنية في صيام الست من شوال، تماماً كما أن الليل كله محل للنية في صيام الفريضة. 

وعليه، فإن المسلم الذي لم يتناول مفطراً من أكل أو شرب منذ طلوع الفجر، يمكنه أن ينوي الصيام حتى بعد أذان العصر وقبل غروب الشمس، ويصح صومه شرعاً تقليداً لمن أجاز من الفقهاء.
وشددت الدار في ختام فتواها على أن هذا الجواز مشروط تماماً بعدم إتيان المريد للصوم بأي فعل يتنافى مع الصيام منذ فجر ذلك اليوم، مؤكدة أن هذا التيسير الفقهي يأتي لفتح أبواب الطاعة أمام المسلمين في صيام الست من شوال، مع الحفاظ على الأصول الشرعية التي تفرق بين نية الفرض التي يجب تبييتها ليلاً، ونية النفل التي تتسم بالمرونة في التوقيت.
 

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس غدًا الخميس.. عاصفة رعدية وانخفاض تدريجي في الأمطار

حالة الطقس غدًا الخميس.. تحسن نسبي وانخفاض تدريجي في الأمطار

عفاف الهلاوي

ماما عفاف الهلاوي لصدى البلد: برنامج سينما الأطفال وقف بعد ارتدائي الحجاب.. «صفوت الشريف قاللي ممنوع على الشاشة»

محافظ الإسكندرية: تكثيف تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية

محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لرفع الإشغالات والنظافة.

محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لرفع الإشغالات والنظافة

رفع مياه الامطار

استمرار جهود شركة مياه القليوبية لرفع تجمعات مياه الأمطار

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد