الست من شوال .. الإفتاء توضح هل يجوز إعلان نية الصيام بعد العصر وقبل المغرب ؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تساؤلات عديدة حول مدى صحة نية صيام الست من شوال في وقت متأخر من النهار، وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بفتوى شرعية مفصلة، أكدت خلالها أن نية الصيام تعد ركناً أو شرطاً أساسياً في جميع أنواع الصيام، سواء كان فرضاً أو نفلاً، استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".

وفي توضيحها لمدى صحة نية صيام الست من شوال آخر النهار، أفادت الدار بأن الفقهاء اتفقوا على ضرورة النية، إلا أنهم اختلفوا في توقيت إمكانية انعقادها في صوم النفل.

وأكدت الفتوى أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الشافعية في قول والحنابلة في رواية اختارها الشيخ ابن تيمية، فضلاً عن جماعة من السلف كالثوري والنخعي، والذين أقروا بصحة نية صيام الست من شوال بعد الزوال ولو كانت في آخر النهار.



وبناءً على هذه الرؤية الفقهية، أوضحت دار الإفتاء أن النهار كله يعد محلاً للنية في صيام الست من شوال، تماماً كما أن الليل كله محل للنية في صيام الفريضة.

وعليه، فإن المسلم الذي لم يتناول مفطراً من أكل أو شرب منذ طلوع الفجر، يمكنه أن ينوي الصيام حتى بعد أذان العصر وقبل غروب الشمس، ويصح صومه شرعاً تقليداً لمن أجاز من الفقهاء.

وشددت الدار في ختام فتواها على أن هذا الجواز مشروط تماماً بعدم إتيان المريد للصوم بأي فعل يتنافى مع الصيام منذ فجر ذلك اليوم، مؤكدة أن هذا التيسير الفقهي يأتي لفتح أبواب الطاعة أمام المسلمين في صيام الست من شوال، مع الحفاظ على الأصول الشرعية التي تفرق بين نية الفرض التي يجب تبييتها ليلاً، ونية النفل التي تتسم بالمرونة في التوقيت.

