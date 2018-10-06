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رياضة

توتنهام يعبر كارديف سيتي بهدف وحيد.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:03 م
نور عادل
حقق فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الفوز على حساب منافسه فريق كارديف سيتي بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد ويمبلي في إطار الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ايريك داير فى الدقيقة 8 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد اللاعب جو رالس من صفوف فريق كارديف سيتي بالدقيقة 58.

وبهذا الفوز يصل فريق توتنهام الي النقطة الـ18 بعد الفوز في 6 مباريات وخسارة مباراتين.

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