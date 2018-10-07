حبس ربة منزل قتلت طفلتها بحدائق القبة

قررت النيابة العامة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معها لاتهامها بارتكاب قتل طفلتها بمنطقة الحدائق.





البداية عندما تلقى قسم شرطة الحدائق بلاغًا من "ربة منزل ، وزوجها صاحب معرض موبيليا - مسجل جنائى" أنه حال تواجد الأولى وبصحبتها ابنتها الرضيعة "تبلغ من العمر 20 يومًا" أمام عيادة طبيب شارع سكة الوايلى دائرة القسم، طلبت من سيدة تستقل مركبة توك توك إستبدال ورقة مالية فئة الـ100 جنيه بفئات أقل إلا أنها فوجئت بقيام الأخيرة برش مادة مخدرة تجاهها أفقدتها الوعي، وعقب إفاقتها اكتشفت تواجدها بمنطقة سراى القبة دائرة قسم شرطة الزيتون، وإختفاء ابنتها، وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى قدره 300 جنيه.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة ، وبتطوير مناقشة المُبلغة ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بقتلها إبنتها لوجود خلافات دائمة بينها وزوجها لعدم إنجابها الذكور وسوء معاملته لها فقررت التخلص منها واختلاق الواقعة، وبإرشادها تم العثور على جثة الطفلة بمكان تخلصها منها.



