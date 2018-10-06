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هل التمويل العقاري لشقة من الإسكان الاجتماعي ربا.. الإفتاء تجيب..فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء شقة من الإسكان الاجتماعي عن طريق البنك جائز شرعًا وهذا طبقا للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" ردا على سؤال شخص يسأل: "هل يجوز شراء شقة عن طريق البنك؟" أنه يجوز لأن البنك مجرد وسيط بين البائع والمشتري.

وتابع: لا يوجد ربا في هذا النوع من البيع حيث أن البنك يشتري الشقة من صاحبها ويعطيها للمشتري بالتقسيط وهنا المبلغ الزائد هو نظير التقسيط وليس ربا.

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هل التمويل العقاري لشقة من الإسكان الاجتماعي ربا.. الإفتاء تجيب..فيديو

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