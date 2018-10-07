المقاصة يستعيد صلاح ريكو أمام أبو قير للأسمدة

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة انه سوف يستعيد جهود صلاح ريكو لاعب الوسط خلال المباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، فى إطار لقاء دور الـ32 من منافسات كأس مصر.



وكان صلاح ريكو غاب عن مواجهة المقاصة الماضية أمام الجونة بسبب الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الداخلية قبل الماضية.



وتعد عودة ريكو مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف فى ظل الاعتماد على اللاعب بصورة كبيرة فى التشكيل الأساسى للفريق.