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رياضة

قضية اغتصاب جديدة تطارد كريستيانو رونالدو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:09 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يسري غازي
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالى عن تقدم فتاة أخرى بقضية ضد البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى تتهمه باغتصابها.

وأفاد الموقع الإيطالى ان الفتاة أخرى تقدمت بالقضية ضد رونالدو فى أعقاب فتح قضية كاثرين مايورجا التى اتهمته بالإغتصاب أيضا فى الولايات المتحدة.

يذكر أن رونالدو يواجه اتهامات بالاغتصاب من قبل كاثرين مايورجا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.

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