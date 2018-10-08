ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر قرارات الأعلى للإعلام خلال اجتماع اليوم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث "ستاد الزمالك" المعروض على قناة الحدث الفضائية والذي يقدمه أحمد الشريف لمدة 3 أشهر، مع مراعاة عدم تقديمه لأي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية خلال فترة منع البث.

كما قرر المجلس منح مهلة لقناة ltc أسبوعين لتقنين وضعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى هى صح النوم و كرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية.

جاء هذا القرار بناء على توصية لجنة الشكاوى بمخالفة القناة للقانون و لقرار المجلس رقم 45 لسنة 2018 بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة للغير، بالإضافة إلى ما عرض على القناة من انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامى و الأكواد و المعايير والضوابط الإعلامية والترويج للشائعات التى تضر بالأمن القومى المصرى، والتسليم بما يتم بثه من أكاذيب و الشائعات على بعض مواقع التواصل الإعلامى، وكذلك استضافة عددا من الدعاة يرتدون الزى الأزهرى، تشابكوا بالأيدى، بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية، والتشكيك فى الذمم المالية لبعض الدعاة ورجال الدين، وإهانة مؤسسات الدولة

ترشيحاتنا

هاني زاده يكشف كواليس عقد التسوية مع كريم الحسن

صور جديدة لـ هشام عشماوي أثناء استجوابه بليبيا..صور

شاهد.. جولة في القنصلية السعودية بإسطنبول بحثا عن جمال خاشقجي

الرقابة الإدارية: سقوط محامٍ شهير قدم 2 مليون جنيه رشوة لموظفين بالمحاكم والنيابات

برلماني: مبادرة السيسي تحمى الدول العربية من ابتزاز ترامب

سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

أحمد ناجي يوجه رسالة لجماهير مصر قبل مباراة المنتخب أمام سوزيلاندا

الداخلية: سقوط عصابة لتزوير الدولارات يتزعمها طبيب تخدير.. صور

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا في سيناء .. فيديو

الجيش الليبي يكشف موعد تسليم هشام عشماوي إلى مصر

الرقابة الإدارية تساهم في ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة وتوفير 2000 فرصة عمل خلال سبتمبر

تركيا تطالب السعودية بتفتيش قنصليتها في إسطنبول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

بدء دراسات تنفيذ مترو المنصورة .. صور

10 أفكار لـ جذامة غير تقليدية

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

فيديو

رئيس التنمية المستدامة: مصر تحتاج إلى 44 مدينة جديدة.. فيديو
استرداد 7 آلاف فدان أملاك دولة فى المنيا وأبوقرقاص.. فيديو وصور
الأوقاف: إطلاق حملة وطن بلا إدمان للتوعية من التدخين قريبا ..فيديو
حماية المستهلك: حل الشكاوى مباشرة بناء على تعليمات الرئيس..فيديو
المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟