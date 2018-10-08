ننشر قرارات الأعلى للإعلام خلال اجتماع اليوم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث "ستاد الزمالك" المعروض على قناة الحدث الفضائية والذي يقدمه أحمد الشريف لمدة 3 أشهر، مع مراعاة عدم تقديمه لأي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية خلال فترة منع البث.



كما قرر المجلس منح مهلة لقناة ltc أسبوعين لتقنين وضعها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى هى صح النوم و كرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية.



جاء هذا القرار بناء على توصية لجنة الشكاوى بمخالفة القناة للقانون و لقرار المجلس رقم 45 لسنة 2018 بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة للغير، بالإضافة إلى ما عرض على القناة من انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامى و الأكواد و المعايير والضوابط الإعلامية والترويج للشائعات التى تضر بالأمن القومى المصرى، والتسليم بما يتم بثه من أكاذيب و الشائعات على بعض مواقع التواصل الإعلامى، وكذلك استضافة عددا من الدعاة يرتدون الزى الأزهرى، تشابكوا بالأيدى، بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية، والتشكيك فى الذمم المالية لبعض الدعاة ورجال الدين، وإهانة مؤسسات الدولة