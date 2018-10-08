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حوادث

سعد الدين إبراهيم يلتقي السفير الإسرائيلي.. وأعضاء مركز ابن خلدون يرفضون

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:33 م
سعد الدين إبراهيم
سعد الدين إبراهيم
مصطفى الرماح
واصل سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز "ابن خلدون" للدراسات، لقاءاته التي تجمعه بالمسئولين الإسرائيليين.

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة، أن سعد الدين إبراهيم التقى وفدًا من السفارة الإسرائيلية على رأسهم السفير الإسرائيلي بالقاهرة داخل مقر السفارة.

وأضافت المصادر، أن "سعد الدين" يقوم بترتيب موعد للقاء مسئولين إسرائيليين آخرين فى إطار ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية للتبادل الثقافى.

وأكدت أن هناك انشقاقًا داخل مركز ابن خلدون بسبب معارضة عدد من أعضاء المجلس للقاءات سعد الدين ابراهيم المتكررة بالمسئولين الإسرائيليين دون موافقتهم وخاصة فى ضوء عدم حل القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم هذه اللقاءات لعدم موافقتهم على التطبيع.

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