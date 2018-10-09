الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الترسانة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة الترسانه المقرر لها الخامسة من مساء غد في دور الـــ32 لكأس مصر.



وسيكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق خاصة مع الإصابات التي تضرب الفريق بصورة واضحه.



ويختار عقب المران المدير الفني باتريس كارتيرون قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.